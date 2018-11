Aykut Kocaman Resmen Konyaspor'da

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:11



Teknik Direktör Aykut Kocaman, düzenlenen imza töreniyle kendisini 2.5 yıllığına Atiker Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.Rıza Çalımbay'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışına giren Atiker Konyaspor, eski hocası Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik direktör için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, 2. Başkan Selçuk Aksoy katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Hilmi Kulluk, "Aykut hocamızın bizi kırmayarak teşriflerinden dolayı resmi imza törenini yapacağız. Şunu bilmenizi istiyorum; Konya olarak yaptıklarımız, yapacaklarımızın bundan sonraki teminatıdır. Yönetim olarak niyetlerimiz halisanedir. Akıbetimizin de Aykut hocayla beraber hayır olması dileğiyle, hayırlı olsun diliyorum" dedi. Atiker Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy ise, "Yönetime geldiğimizden beri doğru işler yapamaya gayret ediyoruz. Bu doğru işleri de bugün itibariyle Aykut Kocaman ile taçlandırmak istiyoruz. Umarız bundan sonra doğruların daha iyi şekilde yapılacağı günler olacak. Tabii bununla beraber de başarının geleceğini biliyoruz. Ama bu süreçte doğrularla başarının arasındaki sabır sürecini camiamızla beraber hem takımımıza hem hocamıza ciddi şekilde destek vereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı."TÜM ŞEHRE, KONYASPOR'A GÖNÜL VERENLERE VE YÖNETİM KURULUNA MÜTEŞEKKİRİM" Atiker Konyaspor'a geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Aykut Kocaman, "Önce şuradan başlamak gerekiyor herhalde, buradan ayrılırken çok alışıldık bir ayrılık değildi bizimkisi. Çünkü biz millet olarak kavuşmaları iyi yapabiliyoruz ama ne yazık ki ayrılmaları iyi yapamıyoruz. Konyaspor tam tersini gösterdi. Hakikaten hayatımda yaşayabileceğim en güzel günlerden bir tanesiydi ayrılma günü. Tüm katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Ancak bu şehirde yaşadığım güzel günler bitmemiş. Dönüş söz konusu olunca çok daha iyisiyle karşılandık. Tüm şehre, Konyaspor'a gönül verenlere ve yönetim kuruluna müteşekkirim. Bugün itibariyle umarım bu gurur ve mutluluk devam eder, mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu."ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"'Konyaspor Süper Kupa'yı aldığında mutlu oldunuz mu' sorusuna ise Aykut Kocaman, şu şekilde cevap verdi:"Fazlasıyla gurur duydum. Çünkü uzun süre beraber olduğunuz, çok belli aşamaları çok büyük sıkıntılarla geldiğiniz bir grubun bunu taçlandıracağı maçta o tacı da aldığını görmek en azından benim için son derece gurur ve onur vericidir. Umarım devamı da olur. Şehir ve camia bunu istiyor. Bugün takım açısından sadece kabaca bir durum tespiti yapabilirim. Temel nedeni de şu, çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Geçen sezon sıkıntılı süreç sadece saha içinden kaynaklanan değildi, pek çok durumla karşılaştım ve bunlara bulunduğum camia adına bir reaksiyon verdim. Yıpratıcı bir sezondu benim açımdan. Dolayısıyla bir ara vermek istiyorum. Bu aranın 4-5 ay gibi bir süre olması doğru olur, bir toparlanma süreci olur, belki de sezon sonuna kadar olur diye düşünüyordum. Kafamdan geçenler bunlardı. 4-5 aydan sonra sürece bakacaktım ki bu döneme gelene kadar da böyle oldu. Futbolun çok içinde kalmadım uzun zamandır. Yapmadığım bir şeyi yaptım, biraz daha dışına doğru çıktım.""KONYASPOR TAKIMI SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ" Son dönemde Konyaspor'un seviye atladığını dile getiren Kocaman, "Konyaspor bundan çok farklı değildi, bir adım daha önde olsa da diğer takımlara göre farklı değildi. Dolayısıyla ayrıntılarla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem ama kabaca çok şeye hakimim. Her şeyden evvel futbol severim. Bakıyoruz, izliyoruz ama her şeyden önce şu şöyleydi, bu böyleydi diyerek yanlış bir şey de yapmak istemem. Haksızlık da yapmak istemem. Ama şunu söyleyebilirim; bugün bir avantajımız var, bir dezavantajımız var. Bunu söylemem lazım. Avantajdan başlayalım, avantajımız ne? Avantajımız şu; artık ortalama olarak bakıyorum, Konyaspor takımı seviyesini yükseltti. Artık bunu çok net söyleyebiliriz. Yani 5 yıl evvel, 6 yıl evvelki lige başlama, ligi tanıma haliyle bugün arasında çok fark var. En sıradan taraftardan tutun da en yetkili insanlara kadar fark var. Ortalamanın yükselmesi benim için en büyük değer. Bu ortalama yüksekliğinin getirdiği en önemli avantajlardan bir tanesi doğal olarak oyuncular da taraftar da takımı şekillendiren, kulübü şekillendirenler de bir adım daha fazlasını istiyorlar. Bu hedefe giderken en önemli katma değerlerden bir tanesi. Bunu bir kere kenara koyalım. Ama öbür taraftan hiçbir olay sadece avantajlı değil, dezavantajlı tarafları da var. Burada bulunduğumuz dönem ve özellikle ilk dönemi son derece sıkıntılıydı. Özellikle saha içerisinde son derece iyi sonuçlarla geldik sonra kahredici sonuçlar yani kabullenmesi gerçekten zor sonuçlar da vardı. Fakat her gün kırılma anlarının olduğu günler oldu. Ama her gün bir şekilde hatalarımızı onarıp doğrularımızı arttırma tarafı ağır bastı. En sonunda hakikaten çok güçlü bir yere geldik. Şimdi insanlar çok da doğal olarak bunu yadsımıyorum, aslında bu itici bir güçtür bir tarafıyla da ancak tabii başlarken şöyle de bir dezavantajı olacak, sanki başladığımız yerden devam edecek gibi hissedecekler. Umutsuzluk değil, karamsarlık değil, tam tersine çalışmaya inanç, doğruları yapma konusundaki irade konusunda hem kendim adına hem de grubum adına durumumuzla beraber ufak tefek sıkıntılar da olsa hedefe ulaşacak kudrette görüyor Konyaspor bütün unsurlarıyla. Umarım düşündüğümüz gibi olur" diye konuştu."SÖZLERİNİZİN İÇERİSİNDE SORUYLA BERABER UFAK DA OLSA BİR ACABA DUYGUSU VAR" Milli Takım Teknik Direktörlüğü için teklif gelmesi durumda ne olacağının sorulması üzerine Aykut Kocaman, "Böyle bir gündeyken başka konulara kayarak bence işin şeklini bozmayalım. Sözlerinizin içerisinde soruyla beraber ufak da olsa bir acaba duygusu var. Ayrıldığım gün, 1 sene öncesine dönerseniz aslında cevaplarım da bir tanesi de içinde vardır diye tahmin ediyorum. Her zaman olabildiğimce, yapabildiğimce, gücüm yettiğince doğru davranmaya, doğru düşünmeye ve bu düşüncelerimi ve bu düşüncelerimi ve konuşmalarımı tamamlayacak doğru davranışlarda bulunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bugün son derece güzel bir gün herkes için. Lütfen başka taraflara götürmesek daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir de hayat insanlara ne getirecek, ne götürecek hiç belli olmuyor. Dolayısıyla bugünden yarına birbirimizi şu anda en azından hırpalamanın bir anlamı yok. Bunun tadını çıkaralım gibi düşünmek daha doğru" dedi."UMARIM FUTBOL ŞANSI DENEN ŞEY CUMA AKŞAMI YANIMIZDA OLUR" Hemen hemen 6 aydır eşofmanları ve sportif kıyafetleri çıkarttıklarını belirten Kocaman, "Bugün ayın 19'u hemen hemen 6 ay olmuş. Tekrar dönüyoruz. Bunun büyük kısmı futbol dünyasının dışında geçti, zihinsel olarak da öyle geçti. ve şimdi çok sert bir Galatasaray maçıyla başlayacak ve şu gözüküyor, belki daha fazla yapılanma tarafına doğru işi ana planda götürmeye çevirecek, belki de yapılanmayla beraber başka ne olabilir de yan yana getirebileceğimiz bir test maçı olacak gibi gözüküyor. Dün akşamdan itibaren tamamen işe odaklanıp ne oluyor tekrar anlamaya başlayıp ne yapabiliriz dönsek diye sabırla, heyecanla bekliyorum. Galatasaray maçı hakikaten görüntü itibariyle duruma bakıldığı zaman belki yapılanmaya doğru yönlendirecek daha özellikle ikinci yarısı için söylüyorum belki de yarışarak yapılandırmaya yönlendirecek bir maç gibi gözüküyor. Umarım futbol şansı denen şey cuma akşamı yanımızda olur" diye konuştu.(İHA)