06.07.2019 11:40
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Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti

Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrollerinden geçti.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrollerinden geçti. 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başlayan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, sağlık kontrollerinden geçti. Takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde yapılan kontrollerde Kocaman ve yardımcısı Fahrudin Ömeroviç'ten kan örneği alınmasının ardından EKG çekimi yapıldı. Prof. Dr. Salim Ersözlü tarafından Ortopedi, Uzman Doktor Özgür Öz tarafından Kardiyoloji kontrolleri yapılan Kocaman ve yardımcısının sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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