Aykut Kocaman Tsyd'nin Misafiri Oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD
) Konya
Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Atiker Konyaspor
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
'ı ağırladı.
TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ve Yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Kocaman, gelecek sezonun planlamasını yapabilmek için bu sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.
Milli Takımı son iki karşılaşmada elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Kocaman, şöyle konuştu:
"Oynanan iki maç sonunda kutlamamız gerekiyor. Başlangıç için son derece iyi sayılabilir sonuçlar elde edildi. Kuvvetli bir rüzgar yakaladılar. Umarım bunu sonuna kadar devam ettirirler. Mili maçlarımız için lige verilen bu aranın özellikle ofansif anlamda yaşadığımız sakatlıkların düzelmesi adına olumlu geçeceğini tahmin ediyorduk. Çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu dönemde hazırlık maçında Ömer Ali
'nin sakatlanması bu yaramıza biraz daha tuz biber ekti. Ömer Ali bizim oyun planımızda rakip kaleye giden yolda en önemli oyuncumuzdu. Ama gidişatımıza bakıldığı zaman toparlamamıza vesile olacak bir dönem olduğunu söyleyebilirim."
"Sakatlıklar çok başımızı ağrıttı"
Kocaman, deplasmanda oynayacakları Başakşehir
maçı için hazırlıkların devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzde daha uzun bir süre var. Biraz daha üstüne basarak söylemek istiyorum hakikaten sakatlıklar başımızı çok ağrıttı. Bu dönem bizim için önemliydi. Ofansif anlamda özellikle rakip kaleye gidişimizi, aynı zamanda da hem oyun kalitemizi hem de bitiriş özelliğimiz fazlasıyla etkiledi. O nedenle Başakşehir maçındaki sürecin nasıl geçeceği çok önemli. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman da şampiyonluğun şu anki en güçlü adayıyla deplasmanda oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Ama tabii ki postu kolay deldireceğimiz anlamına gelmiyor. O güne kadar daha çok var. Süreci mümkün olduğu kadar iyi değerlendirip sakatlarımızı biraz daha iyileştirme şansını elde etmek istiyoruz. Kuvvetli bir şekilde Başakşehir karşısında sahada yer alacağız. Diğer yandan hem oyun hem de skor anlamında ligdeki durumumuzu biraz daha toparlayarak, iyi bir noktaya getirerek devam etmek için çaba sarf edeceğiz."
Konyaspor'da görev yaptığı önceki döneme göre daha mesafe kat etmiş bir oyuncu grubu ile çalışmaktan memnun olduğunu, yönetim kurulu ile uyumlu bir çalışma ortamı bulduklarını anlatan Kocaman "Sezonu iyi bir noktada bitirmemiz, gelecek sezonlar açısından da önemli. Yeni sezonlara güçlü girebilmek için moral olarak ve sıralama olarak bir noktada olmak amacındayız. Konyaspor ulaştığı noktalarda kalıcı olmalı." ifadelerini kullandı.
"VAR'a rağmen puan kayıpları yaşadık"
Hakem hatalarının bu sezona ciddi damga vurduğuna dikkati çeken Kocaman, şunları kaydetti:
"Önemli puanlar kaybettik. VAR sistemine rağmen bunları kaybettik. Çok yakın olduğu için Beşiktaş
maçı buna bir örnek. Tüm spor kamuoyu bu konuda hemfikir oldu. Detayına girmeyeceğim. Umarım ligin kalan haftalarında bunları yaşamayız. Şu an için beklentilerimizden 3-4 puan gerideyiz. Uyum anlamında problemimiz var. Hepsini ele alıp zaman içinde düzenlemeler yapacağız. Konya'da olmaktan mutluyum. İyi bir yönetim, güçlü bir kadro var. Taraftar çok iyi. Biz kulüp çıkarları neyse onun peşinden gidiyoruz."
TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, günün anısına Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a, "Çeşm-i Bülbül" hediye etti.
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Kaynak: AA