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Aykut Kocaman'dan istifa sinyali: Ya futbolcu ya da antrenör bu bedeli bir şekilde ödemeli

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Eyüpspor karşısında tur adına hiçbir çaba gösteremediklerini altını çizerek, bu mağlubiyetin bedelini ya futbolcular ya da antrenörün bir şekilde ödemesi gerektiğini ifade etti.

29.10.2019 18:48

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor'a 1-0'lık skorla mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Mücadelenin ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Kocaman, "Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyorum. Herkes için kutlu olsun. Bizim adımıza günün en pozitif noktası burasıydı" şeklinde konuştu.

"BAŞARISIZLIĞIN DA BİR BEDELİ VAR"

Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Eyüpspor'u canla başla mücadele ettiği için canı gönülden kutluyorum. Konyaspor bugün 120 dakikada 150 kilometreye yakın koştu. Ortalama mesafe olarak bu maç için yüksek bir mesafe ancak hemen hemen aynı durumda direnen bir Eyüpspor vardı. Maçı sürekli uzatmayı başaran en sonunda da istediğini elde eden bir takım vardı. A dan Z'ye hak ettiklerini söyleyebilirim. Tehdit edici olmayan bir oyun oynadık. Maçın tümünde turu geçebilecek hiçbir şey yapamadık. Futbolda her şeyin bir bedeli var. Konyaspor adına üzgünüm. Bu bedel bir şekilde ödenmeli. Beklediğimiz bir şey değildi. Başarısızlığın da bir bedeli var. Genel olarak ciddi sıkıntılı bir durum. ya oyuncular ya da antrenör bunun bedelini bir şekilde öder" diye konuştu.

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali: Ya futbolcu ya da antrenör bu bedeli bir şekilde ödemeli

Aykut Kocaman, Konyaspor, Eyüpspor, Spor

Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
ADINIZI YAZIN:Fenerdeykende bi ara istifa ettim etmedim ayagı yapıyordu delikanlı adam kıvırmaz istifa ettim dersin yada etmedim bu kadar net
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ABC:Etme bulma dünyası feneve yatıp 5 yersen Allah da büyüklüğünü gösterir ve Eyüp gelip sizi yener.
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FENERLİBAHÇELİ34:Elbette, Fener kimi yenerse o takım Fenere yatıyordur, ama G. S. yenerse hep alın teri ve gücü iledir değil mi. Ya git Allah Aşkına siz cim-bomlar böyle komplo teorileri ile kendinizi daha ne kadar kandıracaksınız? Bunlara inanarak gerçekleri göremez hale geldiniz.
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...:Allahın verdiği beyni azıcık da olsa kullanın ya. bu kadar mal olamazsınız ya
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3 0
HAKAN 1907:Hocam . . Kıymetlimissin Ben dahil herkez kızabilir. . Ama doğru bildiğin odur. .
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BEYZALİ:HOCA BENCE BU SENİN ESERİN HEP KISIR FUTBOL OYNATIYORSUN 1-0 OLSUN BİZİM OLSUN MANTIĞI RAKİP KİM OLURSA OLSUN HEP AYNISIN FUTBOLA GÖRSELLİK KATALIM SEYİRCİ GÜZEL FUTBOL İZLESİN MANTIĞI SENDE YOK TAKIMIN ŞUT DAHİ ÇEKMEYE KORKUYOR FUTBOLCULARINI HEP DİZGİNLİYORSUN BU SONUÇ SENİN ÇALIŞTIRTIĞIN BİR TAKIM İÇİN GAYET NORMALDİR SEN HEP RAKİBİNE KARŞI TAKIMINI EZİK FUTBOL OYNATMAYA ALIŞIKSIN KİMSEDE SUÇ ARAMA AYNANIN KARŞISINA GEÇ DÜŞÜN
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Satılık "kocaman konya"
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