20 Mart 2019, 12:21
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Aykut Kuşkaya, Kula'da Konser Verdi

Aykut Kuşkaya, Kula

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kula Belediyesi tarafından düzenlenen "Kula Spor Panayırı" kapsamında sanatçı Aykut Kuşkaya, konser verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kula Belediyesi tarafından düzenlenen "Kula Spor Panayırı" kapsamında sanatçı Aykut Kuşkaya, konser verdi.

Yunus Emre Kent Meydanındaki konserde beğenilen türkülerini seslendiren sanatçı, Kulalılardan büyük beğeni aldı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, konserde yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Kulalı müzikseverler ile Aykut Kuşkaya'yı buluşturduğu için teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da, ilçedeki spor yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Konserin ardından Tosun, Kuşkaya'ya Kula'ya özgü Kula evi maketi hediye etti. Kültür Sanat
Kaynak: AA