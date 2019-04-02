Aykut Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Aykut Yıldırım oldu. DP adayı Aykut Yıldırım, DENİZLİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? DENİZLİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Aykut Yıldırım ile ilgili seçim sonuçları ve DENİZLİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Aykut Yıldırım oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte DENİZLİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. DENİZLİ aday yarışı ve DENİZLİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

DENİZLİ Seçim Bilgileri

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.514 olduğu belirlendi.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.514 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

DENİZLİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.160 olduğu belirlendi.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 665.945 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aykut Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Aykut Yıldırım, DENİZLİ yarışında % 1,16 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Aykut Yıldırım toplamda 7.379 adet oy sayısına ulaştı.

Aykut Yıldırım Kimdir?

Aykut Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Demokrat Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

DP DENİZLİ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.