Ayla Çelik tüm aşıkları bir araya getirdi!

Albüm henüz yayınlanmadan önce sosyal medya mecraları üzerinden hayranlarına "Her sabah daha bi' aşık uyandığınız her kim varsa, onunla çekilmiş fotoğrafınızı bana gönderin, sizinle video yapalım!" diye seslenen Ayla Çelik'e yüzlerce fotoğraf ulaştı.

VİDEOYA ARKADAŞ DESTEĞİ!

Yüzlerce dinleyiciden gelen fotoğraflarla derlenen "Daha Bi' Aşık" lirik videosunda Ayla Çelik'in sanat ve cemiyet hayatından dostları da göze çarpıyor. Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira, Metin Şen ve eşi Aslı Şen, Gökhan Tepe ve eşi Aylin Tepe'nin birlikte çekildikleri fotoğrafların yanı sıra Ayla Çelik de uzun süredir birlikte olduğu Barbaros Utku ile fotoğraflarıyla videodaki yerini alıyor.