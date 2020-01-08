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Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları ve Ayla özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ayla filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ayla konusu, Ayla özeti ve Ayla oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ayla filminin detayları…

08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:20

İzleyenleri ekrana bağlayan Ayla filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ayla filmini izleyecek olanların merak ettiği Ayla konusu nedir, Ayla oyuncuları kimler ve Ayla özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1950 yılında savaşında yer alan Süleyman Astsubay küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

AYLA OYUNCULARI VE KADROSU

Ayla Yönetmen: Can Ulkay

Ayla Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Lee Kyung-Jin, Kim Seol, Ali Atay

Ayla Tür: Drama, Savaş

Ayla Yapım Yılı: 2017 (125 dk)

Ayla Vizyon Tarihi: 15 Haziran 2018 Cuma

Ayla Senaryo: Yiğit Güralp

Ayla Yapımcı Firma: Dijital Yapım Evi

Ayla Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe, Korece

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Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları ve Ayla özeti!

Kore, Gündem, Kültür Sanat, Güncel


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