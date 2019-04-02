Aylagül Tandoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ belediye başkan adayı olan Aylagül Tandoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Aylagül Tandoğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ adayı Aylagül Tandoğan kimdir? BTP ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ adayı Aylagül Tandoğan yüzde kaç oy aldı?

Aylagül Tandoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Aylagül Tandoğan KARAKÖPRÜ ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. KARAKÖPRÜ ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Aylagül Tandoğan adlı BTP adayı toplamda 290 adet oy sayısına ulaştı.

Aylagül Tandoğan Kimdir?

Aylagül Tandoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı oldu.

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.