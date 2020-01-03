Haberler » Güncel » Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı - Haber

Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla, evinin bahçesinde Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı.

03.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:18
'ın ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla, evinin bahçesinde 'da cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı.
Kentte etkili olan kar sonrasında bahçesinde Aylan bebeğin heykelini yapan Fazla, bu şekilde 'de yaşanan acılara ve sığınmacıların çektiği sıkıntılara dikkati çekmek istedi.
Fazla, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin kardan heykelini yaparken, sprey ve yağlı boya da kullandı.
Suriye'de savaşın neden olduğu tahribata ve ölümlere dikkati çekmek istediğini belirten Fazla, geçen yıl da çocuklarıyla 2 günde kardan zürafa, at, kurt ve yılan yaparak süslediğini anlattı.
Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

İpekyolu, Suriye, Bodrum, Van, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:57   Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar - Haber
16:56   Büyükşehir 53 bin 620 hastaya hızır gibi yetişti - Haber
16:51   Dekan Gündoğdu : "Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz" - Haber
16:51   Ürdünlülerden İsrail-Ürdün gaz anlaşması protestosu - Haber
16:51   Vali Dağlı başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 16:59:09