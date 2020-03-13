"Aylan bebeğin" ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana'da yakalanarak 125'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
13.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:41
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana 'da yakalanarak 125'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Aylan bebeğin" ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı
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