"Aylan bebeğin" ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana'da yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
13.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:44
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana 'da yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan botun batması sonucu aralarında Aylan Kurdi'nin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren firari Cebrail E, Ecevit Bülent G. ve Ali Can Ş, Karataş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen sanıklara, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla yapılan yargılama sonucu 5 kişiyi "olası kasıtla öldürme" suçundan 125'er yıl hapis cezası verildi.
Sanıklar, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Olay
Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan ve içinde 14 kişinin bulunduğu botun batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, Aylan Kurdi, kıyıya vuran cansız bedeniyle dünya gündemine oturmuştu.
Olayla ilgili tutuklu bulunan Suriye uyruklu Muwafaka Alabash ve Asem Alfrhad'ın yargılanmasına 11 Şubat 2015'te başlanmış, 2 sanığa "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilmişti. Olayı organizatör düzeyinde planlayan ve geçişi sağlayan asıl sorumlularla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.
Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan botun batması sonucu aralarında Aylan Kurdi'nin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren firari Cebrail E, Ecevit Bülent G. ve Ali Can Ş, Karataş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen sanıklara, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla yapılan yargılama sonucu 5 kişiyi "olası kasıtla öldürme" suçundan 125'er yıl hapis cezası verildi.
Sanıklar, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Olay
Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan ve içinde 14 kişinin bulunduğu botun batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, Aylan Kurdi, kıyıya vuran cansız bedeniyle dünya gündemine oturmuştu.
Olayla ilgili tutuklu bulunan Suriye uyruklu Muwafaka Alabash ve Asem Alfrhad'ın yargılanmasına 11 Şubat 2015'te başlanmış, 2 sanığa "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilmişti. Olayı organizatör düzeyinde planlayan ve geçişi sağlayan asıl sorumlularla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.
Kaynak: AA
Manşet
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