Aylan bebeğin ölümüne neden olan firari 3 sanık yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı
Aylan bebeğin ölümüne neden olan firari 3 sanık yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı
14.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:03
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana 'da yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan botun batması sonucu aralarında Aylan Kurdi'nin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren firari Cebrail E, Ecevit Bülent G. ve Ali Can Ş, Karataş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan botun batması sonucu aralarında Aylan Kurdi'nin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren firari Cebrail E, Ecevit Bülent G. ve Ali Can Ş, Karataş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Kaynak: Euronews.com
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