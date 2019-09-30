Aylan Kurdi'nin babası: Göçmenleri kurtarmak için denize açılacağım

Eylül 2015'te Bodrum'da sahile vuran cansız bedeninin görüntüsü tüm dünyada infial yaratan 3 yaşındaki Suriyeli bebek Aylan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi, artık mültecilere yardım etmek için yaşadığını ve yakında Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için bir yardım gemisiyle denize açılacağını söyledi.

TÜRKİYE'DEN GELEN BAĞIŞLARLA MÜLTECİ ÇOCUKLARA YARDIM EDİYOR

Abdullah Kurdi, halen yaşadığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'den İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesine konuştu. Kurdi, Erbil'de bir vakıf kurduğunu ve Kuveyt, Almanya, Kanada ve Türkiye gibi ülkelerden gelen bağışlarla mültecilerin çocuklarına yardım ettiğini anlattı.

SAVAŞTAN KAÇANLAR KENDİ KADERİNE TERK EDİLİYOR

Eylül 2015'te botlarının batmasıyla karısı Rehanna ile oğulları Aylan ve Galib'i kaybeden Abdullah Kurdi, Aylan'ın fotoğrafının bir şeyleri değiştirip değiştirmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "İlk iki ay çok sayıda insan kalplerini açtı. Ama sonra her şey eski haline döndü. Avrupa'da duvarlar yükseldi, göçmen taşıyan gemilerin limana yanaşmasına izin verilmiyor. Savaştan kaçanlar hala kendi kaderlerine terk ediliyor."

İtalya'da bir önceki hükümetin göçmen karşıtı politikalarının baş mimarı aşırı sağcı Lig lideri Matteo Salvini'yi de eleştiren Abdullah Kurdi, şöyle devam etti: "Sizin politikacınız Matteo Salvini'nin yaptıklarını okudum, İtalya gibi misafirperver bir ülkenin Salvini'ye oy vermesi beni şaşkına çeviriyor. Utanç verici."

"GÖÇMENLER İÇİN BU GEMİYE ÇIKACAĞIM"

Kurdi, ailesini kaybetmesinin ardından nasıl yeniden ayağa kalkabildiği sorusuna yanıt verirken de "Bir kadın sayesinde. 2 yıl önce tesadüfen tanıştık… Evlendik, şu an hamile. Yeniden koca oldum, yine baba olacağım" dedi.

Kurdi, çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından Akdeniz'de yardım gemisiyle göçmenleri kurtarmayı planladığını da anlattı. Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye tarafından işletilen göçmen kurtarma gemisine "Alan Kurdi" ismi verilmesinden memnun olduğunu söyleyen Kurdi, "Oğlum doğar doğmaz ben de göçmenleri kurtarmak için bu gemiye çıkacağım. Bana uzatılmayan eli ben uzatmak istiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

2 Eylül 2015'te ailesi ile birlikte Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışırken, annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Suriyeli çocuk Aylan Kürdi'nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.