Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi

Aylar önce Nisa için "Ona kıyamıyorum" diyen Sercan, Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Nisa ile tartıştı. Nisa'nın Sercan için "Kötü insansınız" demesi herkesi şaşırttı.

15.06.2020 07:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:46

Survivor 2020 yarışmasının 14 Haziran Pazar günü ekrana gelen 107. bölümündeki dokunulmazlık oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Survivor'da oyun sırasında mavi takımdan Sercan ile kırmızı takımdan Nisa tartıştı.

OYUNDAKİ TARTIŞMA NİSA VE SERCAN'I SİNİRLENDİRDİ

Oyunda ilk mücadele, Cemal Can ile Yasin arasında yapıldı. İki yarışmacı, engellerle dolu parkuru yaklaşık aynı zamanlarda tamamladı. Atışlarda ise yarışmacıları, çubuklarla devirmesi gereken 6 sembol bekliyordu. Kırmızı takımdan Cemal Can, atışları Yasin'den önce yaparak sayıyı kazandı. Survivor Yasin, sayıyı kaybettikten sonra Berkan'a söylediği sözler ile tansiyonu yükseltti. Yasin ile Berkan arasına takım arkadaşları araya girdi ve ikili birbirinden uzaklaştı.

Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa birbirine girdi

"SİZ KÖTÜSÜNÜZ"

Ortalık sakinleşti denildiği esnada bu sefer de Nisa ve Sercan tartışmaya başladı. Cemal Can'ın sinirlerinin bozulup ağlamasıyla sinirlenen Sercan'ın sözü Nisa'ya getirmesi ise tartışmayı daha farklı bir boyuta taşıdı. Sercan, Nisa'ya "Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap" dedi. Bu sözler üzerine sinirlenen Nisa ise "Siz kötüsünüz" diye bağırırken, Sercan'ın ise "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" demesi dikkat çekti.

Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa birbirine girdi

MURAT ARAYA GİREREK SAKİNLEŞTİRDİ

Nisa'nın 'Allah Allah' şeklindeki tepkisi için ise Sercan, "Biz itiraz ediyoruz, biz kötü oluyoruz" ifadelerini kullandı. Dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginliğin bitmesi için uğraşan sunucu Murat Ceylan ikiliyi sakinleştirdi.

"NİSA'YA KIYAMIYORUM" DEYİP HİSLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sercan geçtiğimiz aylarda yayınlanan bölümlerdeki açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" demiş ve bu sözler sosyal medyada gündem olmuştu. İkili arasında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Sercan'ın baş başa konuştuğu Nisa'nın "Senin abi gibi görüyorum" sözleriyle bu iddialar noktalanmıştı.

Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Etiketler: Cemal Can, Magazin, Haber

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Yorumlar (10)
GICIK: sercan diyorya ben mi kötüyüm . . . . . . Nisa da evet ben sana hiç birşey yapmadan sen benim yaşta ve burada bana asıldın. tabiki kötüsün dese.
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KİM KARDASHİAN: Ne yapsın kel kafayı fıstık gibi kız. O iyi niyetli ve kötülük düşünmeyen henüz çocuk yaşta bir genç kız. Yamyam erkekler hemen yakıştırın ilişki milişki diye. Türk erkekleriyle mi asla ilişki kurmam.
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SOCAR: kız cemalin kankası ağlak, psiko.
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