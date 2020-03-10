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Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 3 aylık sessizliğin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 560 bin beğenini aştı.

10.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:50

Rol aldığı dizi ve reklam çekimlerindeki başarısıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, aylar sonra Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.

BEĞENİ YAĞDI

2019 Aralık ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 ay sonra gelen yeni paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ'a 560 binin üzerinde beğen geldi.

ÜNLÜ İSİMLER YORUMSUZ KALAMADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayan oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Tatlıtuğ'un fotoğrafına Rıza Kocaoğlu ve Hilal Saral yorum yaptı. Gelen yorumlardan en çok beğeni alan yorum ise Tatlıtuğ'n eşi Başak Dizer'in dudak emojisi koyduğu yorum oldu.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyayı sallayan fotoğrafı:

Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı
Etiketler : Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram, Magazin
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