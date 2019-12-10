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Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü

Almanya'ya ait Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonunda keşif yapan ve aylarca yalnızca buz kütleleri ile penguenleri gören 9 bilim insanının, misyona başlamadan önce ve 14 ay sonrasında MRI taraması yapıldı. Veriler karşılaştırıldığında beynin bazı kısımlarında küçülme gözlemlendi.

10.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:16Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü

Antarktika'da 14 ay geçiren bilim insanları, yalnızlığın ve can sıkıntısının insan beyninin fiziksel yapısı üzerindeki etkilerini bizzat deneyimleyerek ortaya koydu.


'ya ait Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonu'nda keşif yapan ve aylardır yalnızca buz kütleleri ile penguenleri gören 9 bilim insanının, misyona başlamadan önce ve 14 ay sonrasında MRI taraması yapıldı. Veriler karşılaştırıldığında beynin bazı kısımlarında, Antarktika'da geçirilen süre zarfında küçülmeler olduğu tespit edildi.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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