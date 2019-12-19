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Aylardır boş olan başkanlığa Umutlu atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevine eski yönetim kurulu üyelerinden Ekrem Umutlu atandı.

19.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:17 Aylardır boş olan başkanlığa Umutlu atandı
AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevine eski yönetim kurulu üyelerinden Ekrem Umutlu atandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu bu sabah 'ya Abdullah Can, Salih Kural ile Ekrem Umutlu çağrıldı.

İstanbul ve Elazığ milletvekili ile bir belediye başkanı ile il başkanının katıldığı değerlendirme sonrası başkanlığa Ekrem Umutlu atandı.

İl Başkanı Ekrem Başaran, "AK Edremit İlçe Başkanlığına adaşım Ekrem Umutlu atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

AK Parti, Edremit, Ankara, Sabah, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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