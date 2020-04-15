Aylık 120 bin TL kredi ödeyen Serdar Ortaç'ı sevindiren gelişme

Serdar Ortaç, bankanın kredi taksitlerini haziran'a kadar ertelediğini açıkladı.

'Eskisi gibi kira gelirim yok'

Ünlü şarkıcı, eskisi gibi kira gelirinin olmadığını da söyledi. Ortaç, "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.



