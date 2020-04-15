Aylık 120 bin TL kredi ödeyen Serdar Ortaç'ı sevindiren gelişme
Serdar Ortaç, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla koronavirüs süreci nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Ortaç, "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum." diyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıdan bahsetmişti. Ünlü şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi
15.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:32
Serdar Ortaç, bankanın kredi taksitlerini haziran'a kadar ertelediğini açıkladı.
'Eskisi gibi kira gelirim yok'
Ünlü şarkıcı, eskisi gibi kira gelirinin olmadığını da söyledi. Ortaç, "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
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