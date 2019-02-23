Aylık 20 Bin Araca Ev Sahipliği Yapan Modern Otopark

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski valilik alanına yapılan ve Kocaeli'ye ilki yaşatan yarı otomatik yer altı otoparkı, 2018 Eylül ayında hizmete açıldı. Hizmet verdiği 6 ay içinde binlerce araca ev sahipliği yapan otopark, şehir merkezindeki trafiği rahatlatırken araç sahibi vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Gün içinde 700 aracın ziyaret ettiği 350 araç kapasiteli yarı otomatik yeraltı otoparkı, ayda 20 bin araca ev sahipliği yapıyor.

7 GÜN 24 SAAT KAMERAYLA TAKİP

Kent Meydanı Otoparkı yarı otomatik şekilde tasarlandı. Aracınızla otoparka girdiğiniz sırada size verilen kart, otomatik olarak boş park alanının kapısını açıyor. Araç sahipleri de ona göre araçlarını park ediyor. Araçların giriş ve çıkışlarındaki güvenliğini de sağlayan yeraltı otoparkında 10 personel çalışıyor. Yarı otomatik asansörlü mekanizma, araçları kontrollü bir şekilde aşağı indirip yukarı çıkarıyor. Güvenlik kamerasıyla 7/24 takip edilerek kontrolü sağlanan otopark, araç sahiplerinin de gözünü arkada bırakmıyor.

08.00-22.00 ARASI ÜCRETSİZ

Otoparka giriş Ekşi İş Merkezi'nin bulunduğu taraftan yapılıyor. 357 araç kapasiteli 6 bin 600 metre karelik otoparkın işletmesini Belde A.Ş. yapıyor. Otopark Ekim 2019 ayına kadar sabah 08.00 ve gece 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet veriyor. Akşam 22.00'dan sonra park etmek isteyen araçlar içinse ücret; 0-1 saat arası 4 lira, 1-2 saat arası 5 lira, 2-4 saat arası 6 lira, 4-8 saat arası 7 lira, 8-10 saat arası 8 lira olarak belirlendi.

"ARTIK 1 SAAT PARK YERİ ARAMIYORUM"

Gündüz saatlerinde ücretsiz olan yarı otomatik yeraltı otoparkının şimdiden 250 abonesi var. Otoparkta çalışan personelin yardımseverliği ve cana yakınlığından ötürü memnuniyetini dile getiren araç sahibi vatandaşlar, park yeri bulmak için artık saatlerce uğraşmıyor. Yeraltı otoparkını açıldığı günden bugüne kullandığını belirten İzmitli Ali Ahmet Ünverdi (30), "Çarşıdaki bir işimi halledeceğim zaman bir saat aracımı park edebileceğim bir yer arıyordum. Şimdi böyle bir derdim yok. Park yeri aramıyorum artık 1 yıl ücretsiz olması da çok güzel, ben çok memnunum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim böyle bir projeyi hayata geçirdiği için" dedi.

AKÇARAY YENİCUMA DURAĞINA YAKIN

Üstü meydan, altı otopark şeklinde düzenlenen proje, Akçaray Yeni Cuma tramvay durağına yakınlığıyla sürücüler için cazip bir yer oldu. Kentte ferah bir meydan oluşturmak, aynı zamanda bölgenin otopark sorununu çözmek amacıyla oluşturulan proje şehrin nefes almasını sağladı. Otopark 357 araç kapasitesine sahip ve 6 bin 600 metrekare alana sahip. Otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrıldı.

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Kaynak: Bültenler