Aylık 4 bin 500 TL bursla staja başladılar

TÜBİTAK tarafından uygulamaya konulan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'ne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 TL bursla staj yapmaya başladı. Üniversite, Temmuz ayında aynı şartlar ile 40 öğrenci daha alacak.



Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, Bursa Uludağ Üniversitesi için TÜBİTAK tarafından 2244 Sanayi Doktorası Programı kapsamında 55 kontenjan onaylandığını açıkladı. Mevcut durumda 15 bursiyerlerinin bulunduğunu kaydeden Enstitü Müdürü Prof. Dr. Eren; "40 yeni bursiyerimiz de başlayacak. 2244 Programı; gerek öğrenci için, gerek üniversite için gerekse de sanayi kuruluşları için çok büyük bir avantaj. Öğrenciler hem uzmanlıkları konusunda kendilerini doğrudan sanayinin içerisinde geliştiriyorlar hem de piyasa koşullarına göre iyi bir maaş alarak, iş garantisini de aynı anda kazanmış oluyorlar. Öğrencilerin aylık 4 bin 500 TL burs için önce bizim üniversitemizde doktora ya da bütünleşik doktora öğrencisi olması gerekiyor. Şuanda doktora, bütünleşik doktora ve yatay geçiş ilanlarımız açık. 25 Temmuz'a kadar başvuru alacağız Ağustos ayında bir kez daha lisansüstü öğrenci ilanına çıkacağız. Bursa'nın en prestijli kuruluşları ile proje odaklı doktora çalışmalarını yürütme şansı da yakalamış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz doktora sonrası proje yapılan kuruluşta 3 yıl çalışma garantisi de almış oluyorlar. Bu program sayesinde hem unvan, hem burs hem de iş kazanmış olacaklar" diye konuştu.



İş garantisi ve burs miktarı cazip kılıyor



Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktora çalışmalarını yürüten öğrencilerden Hümeyra Demircioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde tamamladığını, 2244 programının Bursa Uludağ Üniversitesi'nde açıldığını duyduğunda hemen başvuru yaptığını söyledi. Programa kabul edildiğine mutlu olduğunu aktaran Demircioğlu; "Bursa'nın önde gelen sanayi kuruluşlarında hem iş hem de ciddi bir miktarda burs alacak olmak beni sevindiriyor. Zaten bu programı cazip kılan en büyük özelliklerin başında sektörün önemli firmalarında iş imkanı bulunması geliyor. Firmaların istediği çalışma ortamında ve yine onların ön gördükleri doğrultuda projeler üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bizim için güzel bir imkan. Aylık burs miktarının yüksek olması ve doktorayı bitirdiğin zaman 3 yıl iş garantisi verilmesi programa katılmamız konusunda bizleri teşvik etti" dedi.



Hayaller gerçek oluyor



Doktora öğrencilerinden Ecem Bozdoğan ise Çanakkale'den geldiğini ve 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında TUSAŞ-Uludağ Üniversitesi ortaklığında yürütülen projelerde çalışmaya başladığını aktardı. TUSAŞ gibi bir kurumda çalışmayı her zaman hayal ettiğini söyleyen Bozdoğan; "Lisansımı ve yüksek lisansımı fizik alanında yaptım. Şimdi yine fizik alanında Türkiye'nin en iyi firmalarından biri olan TUSAŞ'ta çalışıyorum. Bu imkanı yakalamak beni çok mutlu etti. Doktoramı kurumun belirlediği projelerde aktif bir şekilde yer alarak tamamlayacağım. Daha önce doğrudan böyle bir çalışma ortamında yer almamıştım. Benim için harika bir deneyim oluyor. Programın sonunda da TUSAŞ'ta çalışacak olmak beni ayrıca motive ediyor" şeklinde konuştu.



Temmuz'da 40 öğrenci daha alınacak



Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yürütülen 2244 Sanayi Doktora Programı çerçevesinde Emirhan Sağ, Oğuzhan Coşkun, Hümeyra Demircioğlu, Ecem Bozdoğan, Zaide Saka ve Aybige Akdaş, Elektronik Mühendisliği, Fizik ve Tekstil Mühendisliği alanlarında Bursa'nın en önemli kurumlarında staj yapıyor. Öğrenciler, doktora yapmak isteyen herkesi TÜBİTAK'ın başlattığı programa başvurmaları çağrısında bulundu. Bursa Uludağ Üniversitesi, Temmuz ayında doktora programı için 40 öğrenci daha alacak. - BURSA

Kaynak: İHA