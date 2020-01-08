Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,17 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,17 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,00, Euro yüzde 1,81, Amerikan Doları yüzde 1,29, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,56, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 1,95, Euro yüzde 1,76, Amerikan Doları yüzde 1,24, DİBS yüzde 0,51, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,05 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.



DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,39 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,97 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'de gerçekleşti



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,96 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 21,38, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,52, BIST 100 endeksi yüzde 12,26, Amerikan Doları yüzde 2,52 ve Euro yüzde 0,07 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 16,51, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,98 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,76 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları yüzde 1,58 ve Euro yüzde 3,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA