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Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen avukatı çark etti

Hakim karşısında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatından geri adım geldi. Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım" dedi.

20.09.2019 14:41

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede aylık geliri açıklanan yakışıklı oyuncunun avukatından, gaf açıklaması geldi.

AVUKATI DEVREYE GİRDİ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı Yalçın Kavak katıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kimlik tespiti yapılan sanık Tatlıtuğ, aylık ortalama gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Kıvanç'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kaşesi en yüksek oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ aylık gelirinin 30 bin TL açıklaması sonrası Tatlıtuğ'un avukatı devreye girdi.

"KIVANÇ AYLIK GELİRİNİ HESAPLAYAMADI"

Aylık gelirle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim Bey, Kıvanç'a 'Aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum.

"O AÇIKLAMA KIVANÇ'IN DEĞİL BENİM"

Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen avukatı çark etti

Kıvanç Tatlıtuğ, Magazin

YORUMLAR(17)
RACO:gelirinin ne olduğunu eşşek gibi biliyonda işte fazladan vergi vermemek için işi kılıfına uydurmaya çalışmış onuda eline yüzüne bulaştırmış olay bu
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MURO 1:SANATCILARIN COGU VERGI VERMIYOR VERENDE GOSTERMELIK
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SAENES:sanatçı kesimi genel böyle. vergi 0 . halkı hor görme enayi belleme 100.
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BU NASIL İŞ.:benim yorumum nerde. birilerinin zoruna gitti galiba.
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İBO:VERGİDEN KAÇIRDIKLARI İÇİN MAHKEMEDE AFALLIYORLAR :D
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KIVANÇ ADAMDIR.:berkay totoşu aylık 1000 lira gelirim var demişti komikse bence bu daha komik.
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EMİR:Yalana bak yalana. Yeter ki Kivanc Tatlitug''un imaji bozulmasin. Bence Hapis yesin !!!!!
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ÜNLÜYSE YAKIŞIR:2 milyon dolara bu sabah anlasmasını yenıledi MAVİ ile YEDİMİLYONYEDİYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI
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DRHALO:bölü 12 yapınca 30 çıkıyomuş işte
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XXL:2 milyon dolar yedimilyontl yapmaz kur 5, 67
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