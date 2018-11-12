Aylin Kontente Güldür Güldür'ün Yeni Sezonunda Olacak Mı?

Kendisi gibi oyuncu Alper Kul ile evli olan Aylin Kontente, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. Başarılı oyuncu Kontente, kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür hakkında da açıklamalarda bulundu.

AYLİN KONTENTE YENİ SEZONDA YER ALACAK MI?

İkinci bebek heyecanıyla yer aldığı Güldür Güldür programından ayrılan Aylin Kontente, instagram üzerinden sorulan sorulara cevap verdi. Oyuncuya, kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür şov programının yeni sezonu ve programa tekrar dönüş yapıp yapmayacağı soruldu.

''SORUYU SONRAYA ERTELİYORUM''

Güzel oyuncu, "Benim doğuma az kaldı. Kısmetse hayırlısıyla evladımı bir alayım kucağıma. Bu soruyu sonraya erteliyorum. Yeni sezon sanırım aralık." şeklinde konuştu.