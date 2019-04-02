Aylin Özcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ MERKEZEFENDİ belediye başkan adayı olan Aylin Özcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ MERKEZEFENDİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Aylin Özcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ MERKEZEFENDİ adayı Aylin Özcan kimdir? BTP DENİZLİ MERKEZEFENDİ adayı Aylin Özcan yüzde kaç oy aldı?

Aylin Özcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ MERKEZEFENDİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Aylin Özcan MERKEZEFENDİ ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. MERKEZEFENDİ ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Aylin Özcan adlı BTP adayı toplamda 463 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ MERKEZEFENDİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.