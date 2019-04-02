Aylin Tozduman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Aksaray belediye başkan adayı Aylin Tozduman oldu. TKP adayı Aylin Tozduman, Aksaray belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Aksaray belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Aksaray belediye başkan adayı Aylin Tozduman ile ilgili seçim sonuçları ve Aksaray belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Aksaray belediye başkan adayı Aylin Tozduman oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aksaray belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Aksaray aday yarışı ve Aksaray seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Aksaray Seçim Bilgileri

Aksaray belediyesi için toplam sandık sayısının 433 olduğu belirlendi.

Aksaray belediyesi için açılan sandık sayısının ise 432 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Aksaray belediyesi için katılım oranının ise % 81,81 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Aksaray toplam seçmen sayısının ise 141.003 olduğu belirlendi.

Aksaray belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 115.350 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Aksaray Belediye Başkan Adayı Aylin Tozduman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Aksaray belediye başkan adayı olarak gösterilen Aylin Tozduman, Aksaray yarışında % 0,12 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Aylin Tozduman toplamda 130 adet oy sayısına ulaştı.

Aylin Tozduman Kimdir?

1993 yılında İzmir'de doğdu. Tozduman, Dokuz Eylül Universitesi'nde Çevre Mühendisliği Bölümü'nde okuyor.

TKP Aksaray belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.