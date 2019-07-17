Anayasa Mahkemesi, YÖK'ün yetkisini kısıtladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ile birlikte 130 milletvekilinin "öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 Sayılı Kanun'da sayılan fiillerin tamamını dahil eden kuralın iptali" başvurusunu kabul etti. AYM, öğretim elemanlarının, memur ile tümüyle aynı kurala tabi edilmesini Anayasa'ya aykırı buldu. AYM, vekillerin, Yükseköğretim Kurulu'yla (YÖK) ilgili başvurusunu da haklı buldu. Mahkeme, YÖK başkanının soruşturma yetkisini kısıtladı.

Yükseköğretim kurumları personeline uygulanabilecek disiplin cezalarına yer verilen kuralda, bu kurumlarında çalışan kamu görevlileri herhangi bir ayrım gözetilmeksizin aynı disiplin hükümlerine tabi tutulmuştu.

DİSİPLİN BAŞVURUSU

Milletvekilleri, dava dilekçesinde özetle söz konusu ibarelerle devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının personeline uygulanabilecek disiplin cezalarını gerektiren fiillere 657 sayılı Kanun'daki disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin de ilave edildiği; bu şekilde 657 sayılı Kanun'da sayılan fiil ve hallerin 2547 sayılı Kanun kapsamına alındığı, üniversite öğretim elemanlarının memur statüsünde olmadığı halde bu statüye ilişkin disiplin hükümlerine tabi tutulmalarının amacı aşan bir düzenleme olduğu belirtilerek, kuralın Anayasa'nın 2., 27. ve 130. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürdü.

YÖK BAŞVURUSU

Aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma cezalarını gerektiren fiillerle ilgili olarak YÖK başkanının disiplin amiri sıfatıyla öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabileceği hüküm altına alınmıştı.

Milletvekilleri, dava dilekçesinde özetle kural ile YÖK başkanına getirilen yetkinin üniversitelerin özerk yapısına zarar verdiği, YÖK'ün akademik personel üzerinde doğrudan baskı oluşturmasına yol açtığı belirtilerek kuralın Anayasa'nın 130. maddesine aykırı olduğunu iddia etti.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Anayasa Mahkemesi, milletvekillerinin iptal başvurusunu yerinde bulundu. AYM, kararda şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa tarafından öngörülen ayrım ve farklılıkların dikkate alınmayarak öğretimelemanları ile memur ve diğer personelin tümüyle aynı kurullara tabi kılınması Anayasa'ya aykırıdır. YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında soruşturma açma kuralının ise bilimsel özerkliği zayıflatan ve YÖK'ün sahip olduğu denetim yetkisini aşan yönü ile Anayasa ile bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır"