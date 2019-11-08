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AYM bireysel başvuru istatistiklerinin detaylarına bu yıl raporda yer vermedi

Anayasa Mahkemesi güncel bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı. Ancak AYM’nin yayımladığı raporda önceki dönemlerde açıklanan raporlarda yer alan bazı verilerin yer almadığı görüldü. Bunların başında “ihlal edildiği iddia edilen haklara göre bireysel başvuruların dağılımı” geliyor.

08.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:43 AYM bireysel başvuru istatistiklerinin detaylarına bu yıl raporda yer vermedi
Anayasa Mahkemesi güncel bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı. Ancak AYM'nin yayımladığı raporda önceki dönemlerde açıklanan raporlarda yer alan bazı verilerin yer almadığı görüldü. Bunların başında "ihlal edildiği iddia edilen haklara göre bireysel başvuruların dağılımı" geliyor. AYM'nin açıkladığı veriler kurumun çalışmasına ilişkin geçtiğimiz sene ciddi eleştirilere yol açmıştı. İstatistiklerin bu seneki raporda yer almamasının bu eleştirilerin ardından gelmesi dikkat çekti.

AYM'nin cuma günü açıkladığı güncel bireysel başvuru istatistikleri 23 2012 yılından 30 Eylül 2019'a kadar olan dönemi kapsıyor. AYM'nin önceki yıllarda açıkladığı raporlarda "ihlal edildiği iddia edilen haklara göre bireysel başvuruların dağılımı" yer alıyordu. Bu dağılımda hangi alanda ne kadar ihlal başvurusu yapıldığı görülebiliyordu. AYM'nin 6 Kasım 2018'de açıkladığı ve 30 Eylül 2018'e kadar süreyi kapsayan raporda da bu dağılım bilgisi yer aldı. Ancak daha sonra açıklanan 2018 yılının tamamını kapsayan rapor ve cuma günü açıklanan son raporda bu veriler yer almadı.
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Anayasa Mahkemesi, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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