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OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemeleri Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi. Bu iptal kararları arasında devlet memurluğuna başvuranlar için yapılan güvenlik soruşturması da yer alıyor.

29.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:36

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'lilerin başvurusu üzerine OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelerin iptaline karar verdi. AYM kararı ile iptal edilen düzenlemeler arasında kamuda işe başlamadan önce güvenlik soruşturması yapılması, avukat görüşlerinin kaydedilmesi de bulunuyor.

Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 114 milletvekili tarafından 1 Şubat 2018 tarihli ve 7070 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun' ile ilgili iptal başvurusunu AYM sonuçlandırdı. CHP'liler tarafından 11 maddede yapılan iptal başvurusundan beşi hakkında red kararı veren mahkeme bazı başvurularda ise karar vermeye gerek olmadığına hükmetti.

AVUKAT GÖRÜŞLERİNİN KAYDEDİLMESİ

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili başvuruyu görüşen mahkeme, "görüşmeler teknik cihazla sesli ve görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge ve belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir." düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğu belirterek iptaline oybirliğiyle karar verdi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA İPTAL

AYM kararında dikkat çeken bir diğer iptal kararı ise devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması yapılmasını öngören düzenlemeye yönelik oldu.

"ÇOK YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM BİR KARAR"

Hukukçu Kerem Altıparmak ise karardaki başka bir ayrıntıya dikkat çekti. AYM'nin kamu hizmetine girişte güvenlik soruşturmasını iptal ettiğini hatırlatan Altıparmak, ihracın "terör örgütleriyle eylem birliği içinde olma" suçuna dayanması durumunun belirsiz bulunmadığını belirtti.

Altıparmak, hükümetin "eylem birliği içinde olanlar kamuya atanmaz" şeklinde bir düzenleme yapması durumunda kendisi açısından sorunu çözmüş olacağını yazdı.

OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM

Anayasa Mahkemesi, Güncel


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