AYM'den 'Wikipedia' için 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararı

ANAYASA Mahkemesi'nce (AYM) 29 Nisan 2017'den bu yana erişime kapalı olan Wikipedia (Vikipedi) ile ilgili hak ihlali kararı verildi. Erişimin engellemesi, 'ifade özgürlüğünün ihlali' sayılırken, karar, oy çokluğuyla alındı.

AYM Genel Kurulu, bugün, 'internet ansiklopedisi' Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı'nın erişim yasağı nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu görüştü. Yüksek mahkeme, siteye erişimin engellenmesinin, Anayasa'nın 26'ncı maddesiyle güvence altına alınan 'ifade özgürlüğü'nün ihlali olduğuna karar verdi. Oy çokluğuyla alınan karara bazı üyeler, muhalefet ederken, ihlal kararı, 6'ya karşı 10 oyla çıktı.Siteye erişim 'Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler' nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) 29 Nisan 2017'de engellenmişti.