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AYM'den Wikipedia kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı.

26.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:30 AYM'den Wikipedia kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Wikipedia'nın 'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia'nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6'ya karşı 10 oy ile alındı.
Türkiye'de erişime kapatılan Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiğine karar vermişti. Bu kapsamda toplanan AYM Genel Kurulu, Wikipedia'nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Kararın 6'ya karşı 10 oy ile alındığı öğrenildi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Anayasa Mahkemesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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