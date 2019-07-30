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AYM'nin kararına emekli özel harekatçılardan tepki

AYM'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri tepki gösterdi.

30.07.2019 17:37
AYM'nin kararına emekli özel harekatçılardan tepki

Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Celal Ertaş, AYM binası önünde basın açıklaması yaptı. Celal Ertaş, "Anayasa Mahkemesi, çukur ve barikat olaylarında vatan için canını feda eden şehitlerimizin, binlerce gazimizin, şehit ve gazi ailelerinin ahını almıştır. Alınan bu karar, devlet ve din düşmanı PKK terör örgütünün ve tüm ihanet odaklarının yapmış olduğu terör olaylarını meşru gösterir niteliktedir" şeklinde konuştu.


Anayasa Mahkemesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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