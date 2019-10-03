AYM'nin Sırrı Süreyya ile ilgili verdiği hak ihlali karına AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan destek

Anayasa Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Bu kararı olumlu bulduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu yaptığı açıklamayla , "Hastalığına rağmen 10 aydır cezaevinde bulunan Sırrı Süreyya Önder beye geçmiş olsun, fikir özgürlüğü konusunda AİHM/AYM içtihatları açık,dikkate alınsaydı zaten yargılanamazdı. Bu temel hak ihlalleri son bulmalı, AYM/AİHM içtihatları ceza mahkemeleri tarafından dikkate alınmalı.

Sn Önder'in teröristbaşı Öcalan hakkında 'sayın' hitabını kullanması elbette tahrik edici,ancak AYM'nin,"şiddetin ve terör eylemlerinin övülmediği,kişilerin ve toplulukların terör yöntemlerini benimsemeye,şiddet kullanmaya tahrik ve teşvik edilmediği sürece" ihlal kararı zorunlu." dedi.

NE OLMUŞTU?

Önder 2013 yılındaki nevruz kutlamaları sırasında İstanbul'da yaptığı konuşma nedeniyle yargılandı. 7 Eylül 2018'de Sırrı Süreyya Önder "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu cezayı onaylayınca Önder, Aralık 2018'de Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Önder, daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek mahkeme oy birliğiyle Önder'in "ifade özgürlüğü"nün ihlal edildiğine karar verdi. Karar uyarınca Önder'in cezaevinden tahliyesi bekleniyor.