Haberler » Güncel » Ayn El Arab'da sessiz bekleyiş devam ediyor

Ayn El Arab'da sessiz bekleyiş devam ediyor

Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.

30.10.2019 14:00Ayn El Arab'da sessiz bekleyiş devam ediyor
Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözler PKK/YPG terör örgütünün rejim güçlerine teslim ettiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentine çevrildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan kentte herhangi hareketlilik gözlenmezken, sessiz bekleyiş sürüyor.
(Şinasi İnan/İHA)

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 Çapa Tıp Fakültesinin çalınan ambulansı bulundu
16:46 "Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler"
16:45 Hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkındaki iddianame tamam
16:45 Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: 2 gözaltı
16:44 Domates yiyen erkeklerin spermi
16:44 AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken
16:44 Tarihi Maden Köprüsü çöktü
30.10.2019 16:47:04