Haberler » Güncel » - Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor

- Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor

- Ayn El Arab'da sessiz bekleyiş devam ediyorKOBANİ - Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.

30.10.2019 22:52
- Ayn El Arab'da sessiz bekleyiş devam ediyor
KOBANİ - Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye'nin Ayn El Arab ( Kobani ) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözler PKK/YPG terör örgütünün rejim güçlerine teslim ettiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentine çevrildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan kentte herhangi hareketlilik gözlenmezken, sessiz bekleyiş sürüyor.
- Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor

Türkiye, Suriye, Kobani, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:52 Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik
01:48 Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü
01:38 Putin-Orban ortak basın toplantısı
01:27 Bükreş havaalanında Cumhuriyet Bayramı kutlaması
01:26 Beşiktaş'ta kaldırımda yürürken bir anda yere düşen kişi hayatını kaybetti
01:16 Binali Yıldırım: "Kalkışma kelimesi öyle rastgele seçilmiş bir kelime değildir"
01:16 ABD'den "Barış Pınarı Harekatı'nın Bağdadi saldırısını geciktirdiği" iddialarına yalanlama
31.10.2019 01:56:47