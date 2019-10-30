- Ayn El Arab'da sessiz bekleyiş devam ediyor
KOBANİ - Türkiye
ile Rusya
'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye
'nin Ayn El Arab ( Kobani
) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor. Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözler PKK/YPG terör örgütünün rejim güçlerine teslim ettiği Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentine çevrildi.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan kentte herhangi hareketlilik gözlenmezken, sessiz bekleyiş sürüyor.