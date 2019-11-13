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- Ayn El Arap'ta zorlu devriye

- Ayn El Arap'ta zorlu devriyeAYN EL ARAB - Terör örgütü YPG yandaşları Suriye'nin kuzeyinde devriye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askeri polisine ait araçları taşladı.

13.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:41
- Ayn El Arap'ta zorlu devriye
AYN EL ARAB - Terör örgütü YPG yandaşları Suriye'nin kuzeyinde devriye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askeri polisine ait araçları taşladı. Türk ve Rus zırhlı araçları, terör örgütü yandaşlarının saldırılarına rağmen güvenliği tesis etmek amacıyla devriye görevine devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi anlaşması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askeri polisleri Ayn El Arap'ın birkaç kilometre kuzeyindeki bölgede beşinci devriye görevine başladı. Terör örgütü YPG yandaşları, Türkiye ile Rusya'nın beşinci ortak kara devriyesi sırasında Türk ve Rus askerinin zırhlı araçlarına taş atarak önünü kesti. Türk ve Rus askerleri, saldırganları uzaklaştırarak güveni tesis etmek için devriyeye devam etti.
- Ayn El Arap'ta zorlu devriye

YPG, Güncel

Kaynak: İHA


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