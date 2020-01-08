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Ayn el-esad üssünün vurulma anı kamerada

Ayn el-Esad üssünün vurulma anı kameradaIrak, (DHA)- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.

08.01.2020 04:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 04:39
Ayn el-Esad üssünün vurulma anı kamerada
Irak, (DHA)- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. Orta Doğu'da yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı.
İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi sonucunda İran, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füze saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da yayın yalan ABD merkezli TV kanalı El Hurra'nın, 'Ayn el-Esad üssünün vurulma anı' başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü.
Ayn el-esad üssünün vurulma anı kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Anbar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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