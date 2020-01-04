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Ayna karşısında video paylaşan Aleyna Tilki'nin kalçası dikkat çekti

Genç popçu Aleyna Tilki, ayna karşısında video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise art arda fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki'nin estetik gibi görünen kalçasına takıldı.

04.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:00

Sosyal medya hesabından paylaştığı her pozu olay yaratan şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak yeşil takım halindeki kıyafetiyle paylaştı. karşısında poz veren Tilki'nin kalçası ise herkesin dikkatini çekti.

"KALÇANI GÖSTERMEK İÇİN VİDEO ATMIŞSIN"

Son günlerde kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Aleyna Tilki, ayna karşısında kalçasını gösteren bir video paylaştı. Peş peşe fotoğraf paylaşan Tilki'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Kalçana ne yaptırdın", "Kalçanı göstermek için video atmışsın" ve "İyi ki kalçan var" gibi yorumlar yaptı.

DERİ KIYAFETİYLE TAM NOT ALMIŞTI

Yılbaşında sahneye çıkan Aleyna Tilki, kırmızı kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kırmızı deri mini etek ve ceketiyle arabada poz veren Aleyna Tilki, kıyafet tercihiyle takipçilerinden tam not almıştı.

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Ayna karşısında video paylaşan Aleyna Tilki'nin kalçası dikkat çekti

Aleyna Tilki, Ayna, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
AVNİ: aleyna ben sana çok hayran olduma
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AVNİ: aleyna sana aşık oldum galiba.duy sesimi.ben avni.
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AVNİ: aleyna kalçan süper olmuş.
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KURT BEY: Senin çocukluğun falan bitti artık , bende de var pozlarına girme harcarlar, adın başka bir şey oluverir
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ANADOLU: aman ne kalça çirkin aleyna
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