Aynada kendisinden korkan hırsız, panikle kaçtı

ANTALYA'da, hırsızlık için girdiği atış poligonunda, aynada kendini görünce panikleyen şüpheli, hızla kaçtı. 6 saniye içinde iş yerini terk eden hırsızın aynada kendisini görmesi ve kaçma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Şubat Pazar günü Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Atış Poligonu'nda meydana geldi. Hırsızlık için saat 08.30 sıralarında atış poligonuna gelen 2 kişiden 1'i gözcülük yaparken, diğeri iş yerinin yan camını kırıp içeri girdi. Lobiye doğru ilerlediği sırada aynada kendisini görünce ürken, ardından hücum yeleği, gözlük ve başında miğfer bulunan maket askerle karşılaşınca panikleyen şüpheli, hızla kaçtı. Poligonu terk eden şüphelinin kaçma anı, çeşitli açılardan güvenlik kameralarına yansıdı.Antalya Atış Poligonu kurucusu Alper Uçar, hırsızlık girişiminden kapalı devre alarmın devreye girmesiyle haberdar olduğunu ve 5 dakika içinde iş yerine geldiğini söyledi. Alper Uçar, "Bizim binamızın yan tarafındaki pencereden hırsızlık girişimi olmuş. Atış poligonu olması nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemlerimiz var. Üstelik iş yerimizin her noktasında güvenlik kameraları ve alarm bulunuyor. Bir hırsızlık girişiminde aynı anda polise, bize ve alarm şirketine sinyal ulaşıyor. Bu trajikomik olayda hırsız arkadaş camı kırıp içeri giriyor. İçeride yaklaşık 6 saniye kalabiliyor. Bütün alarmlar çalıyor. Maketin yanına kadar geliyor. Burada maketi ve aynada kendi yansımasını gördükten sonra hızla kaçıyor. Biz geldiğimizde kameradan bunları izleyince üzüldük ama bir yandan da trajikomik bir durum. Güvenlik önlemlerinin çok yüksek olduğu bir yere gelip, bunları yapabilmesine şaşırdık" diye konuştu.