Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından gözler Suriye
'de terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi. PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap
'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü. Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesine komşu olan terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizlik hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 'Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgede herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü. Sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. - ŞANLIURFA
Recep Tayyip Erdoğan,Aynel Arap
16 Aralık 2018 Pazar 12:38