16 Aralık 2018, 12:38
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Aynel Arap'ta Sessizlik Hakim

Aynel Arap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından gözler Suriye'de terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından gözler Suriye'de terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi. PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizlik hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgede herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü. Sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. - ŞANLIURFA Recep Tayyip Erdoğan,Aynel Arap
16 Aralık 2018 Pazar 12:38