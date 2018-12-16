- Aynel Arap
'ta sessizlik hakim
ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından gözler terör PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi. PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü. Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesine komşu olan terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizlik hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 'Fırat'ın Doğu'sunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgede herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldığı bildirildi.
Recep Tayyip Erdoğan,Aynel Arap
16 Aralık 2018 Pazar 12:52