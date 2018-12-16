16 Aralık 2018, 12:52
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Aynel Arap'ta Sessizlik Hakim

- Aynel Arap'ta sessizlik hakimŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından gözler terör PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi.

- Aynel Arap'ta sessizlik hakim

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından gözler terör PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi. PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizlik hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fırat'ın Doğu'sunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgede herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldığı bildirildi. Recep Tayyip Erdoğan,Aynel Arap
16 Aralık 2018 Pazar 12:52