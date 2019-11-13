Haberler » 3. Sayfa » Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu - Haber

Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:47Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
'in ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olaya ilişkin ölen kişilerin akrabaları olduğu belirtilen M.A. (35) jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Kiraz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:26 Hayvan tahliyesinde arbede
14:25 Berkin Elvan ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi
14:22 Kastamonu'daki cezaevinden kaçtı, jandarma kıskıvrak yakaladı
14:20 Öğrenciler jandarmayı ziyaret etti
14:20 Jandarmadan kaçak içki operasyonu
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:32:19