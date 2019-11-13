Haberler » Güncel » Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3) - Haber

Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3)

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:12
'in ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.
Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3)

Çayağzı, Kiraz, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:10 YPGPKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:10 İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı
17:10 Levent Gülen ameliyat oldu
17:10 Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek
17:10 Nallıhan'da ev yangını
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
15:31 Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:11:36