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Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (4)

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:14
'in ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.
Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (4)

Çayağzı, Kiraz, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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