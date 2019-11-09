Haberler » Güncel » Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3) - Haber

Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3)

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

09.11.2019 08:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:47
'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden alamayan yakınları, polisten yardım istedi.
Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2 ve 7 yaşındaki ikisi çocuk, 4 kişinin cesedini buldu.
İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.
Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.
Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3)

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:50 Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı
10:49 Binlerce Erzurumlu, Aziziye Tabyaları'na yürüdü
10:48 Lösemili akranlarına harçlıklarıyla destek oldular
10:45 Gaziantep'te bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı
10:45 Ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:46 Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
09:41 İnşaat malzemeleri dükkanı sahibi kadın, erkek mesleği algısını kırdı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 10:51:50