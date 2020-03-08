Aynı anda 200 kadın zeybek oynadı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 200 kadın, aynı anda zeybek oynadı.
08.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:10
Muğla'nın Menteşe ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 200 kadın, aynı anda zeybek oynadı.
8 Mart Platformu tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen programa, çok sayıda kadın ellerinde "Kadınlar durunca herkes durur", "Çocuklarımız için ses ol", "Çığlık ol" yazılı dövizlerle katıldı.
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Özlem Şahin, yüz yıldan uzun süredir her 8 Mart'ta olduğu gibi dünyanın her yerinde yine alanlarda olduklarını söyledi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden 200 kadının, etkinlikte aynı anda zeybek oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, dans edip müzikle eğlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, katılımcılara açelya dağıttı.
8 Mart Platformu tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen programa, çok sayıda kadın ellerinde "Kadınlar durunca herkes durur", "Çocuklarımız için ses ol", "Çığlık ol" yazılı dövizlerle katıldı.
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Özlem Şahin, yüz yıldan uzun süredir her 8 Mart'ta olduğu gibi dünyanın her yerinde yine alanlarda olduklarını söyledi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden 200 kadının, etkinlikte aynı anda zeybek oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, dans edip müzikle eğlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, katılımcılara açelya dağıttı.
Kaynak: AA
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