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Aynı anda iki farklı kaza: 4 yaralı

Bursa İnegöl Yenişehir ve Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada iki farklı kazada 4 kişi yaralandı.

02.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:36Aynı anda iki farklı kaza: 4 yaralı
ve Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada iki farklı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre ilk kaza, İnegöl Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına önce kazayı gören diğer sürücüler yetişti. Daha sonra verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Munevver K. (69), Evra K. (15), Esra K. (36), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza da aynı saatte Bursa Ankara yolu Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada Kevser D. (25) yaralandı. Yaralı kadın sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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