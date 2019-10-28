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Aynı botta ölen arkadaşlarına aldırmadan kaçmaya devam ettiler

Aynı botta ölen arkadaşlarına aldırmadan kaçmaya devam ettilerÇANAKKALE - Çanakkale'den Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenlerin botta hayatını kaybeden 16 yaşındaki genci umursamamaları çaresizliklerini gözler önüne serdi.

28.10.2019 17:05
Aynı botta ölen arkadaşlarına aldırmadan kaçmaya devam ettiler
ÇANAKKALE - Çanakkale'den Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenlerin botta hayatını kaybeden 16 yaşındaki genci umursamamaları çaresizliklerini gözler önüne serdi.
Afganistan'daki iç savaştan kaçan göçmenlerden bir grup, Çanakkale'den deniz yolu ile Yunanistan'a geçmeye çalıştı. Botta ailesi olmayan ve tek başına Avrupa'ya gitme hayali kuran 16 yaşındaki Muhsin, bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçmaya çalışan kişiler kıskıvrak yakalanırken, 4-5 saat önce botta vefat eden Muhsin'in cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakalanan göçmenlerin vefat eden Muhsin'e aldırış etmeden kaçmaya devam etmeleri çaresizliklerini gözler önüne serdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 ayrı operasyonda 168 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.
Aynı botta ölen arkadaşlarına aldırmadan kaçmaya devam ettiler

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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