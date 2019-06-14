"Aynı dairenin farklı kişilere satılması" davası

Adana
'da apartman dairelerini proje aşaması ve inşaat halinde satış sözleşmesiyle 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devriyle satıp 8 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan müteahhit İsmail Arapoğlu'nun da aralarında olduğu sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.
Müştekilerden S.A, N.S ve S.A, zararlarının giderilmediğini belirterek, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
Arapoğlu ise savunmasında, önceki beyanlarını tekrarladığını ifade ederek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tapu görevlisi, inşaat mühendisi ve bir hukukçudan oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinin, süreci inceleyerek rapora dökmesine istedi ve duruşmayı erteledi.
Olay
Müteahhit İsmail Arapoğlu'nun 4 semtte yaptığı apartman dairelerini proje aşaması ve inşaat halindeyken 2015-2017 yıllarında satış sözleşmesiyle satın alan vatandaşlar, dairelerinin başka kişilere satıldığını öğrenince müteahhit ve ortakları ile yanlarında çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Soruşturma sonunda müteahhit Arapoğlu 18 Aralık
2017'de tutuklanmış, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan haklarında dava açılan sanıkların dolandırdıkları her bir kişi için ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle 245'er yıl hapisleri istenmişti.