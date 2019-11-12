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Aynı evde kaldığı arkadaşının eşyalarını çaldı

Antalya'da aynı evde kaldığı arkadaşının kendisine borcu olduğunu iddia eden şahıs, arkadaşına ait eşyaları çaldı.

12.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:25Aynı evde kaldığı arkadaşının eşyalarını çaldı
'da aynı evde kaldığı arkadaşının kendisine borcu olduğunu iddia eden şahıs, arkadaşına ait eşyaları çaldı. Suçunu itiraf eden H.G. tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Milli Egemenlik mahallesinde bulunan ikametten 2 adet cep telefonu ile bir adet laptop ve bir adet erkek saatinin çalınmasına ilişkin de çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifadesinde müşteki ile aynı evde geçici olarak kaldığını ve müştekinin kendisine 2 bin 500 TL borcu olduğundan dolayı bu malzemeleri aldığını itiraf etti.

İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli H.G., Manavgat Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.

Oto teybini montunun içine sakladı

Diğer yandan, Örnek Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir işyerinde, işyeri açıkken rafta kutu içerisinde bulunan bir adet oto teybinin çalınması üzerine harekete geçildi. Oto teybini montunun içerisine gizleyerek çalan şahıs H.Ö. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. H.Ö.' ye ait araçta yapılan aramada oto teybi ele geçirildi ve iş yeri sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli H.Ö. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Manavgat, Başsavcı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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